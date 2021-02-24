Из-за сильной метели в Омске не смогли приземлиться 6 самолетов

Приземлиться не смогли сразу 6 самолетов. Фото: Цуприк Евгений

Омск снова накрыл сильный циклон, принесший с собой сильные осадки. Метель и почти ураганный ветер не прекращаются со вчерашнего вечера. Из-за плохих погодных условий в Омске сегодня утром не смогли приземлиться 5 самолетов. Как обычно, это коснулось утренних рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Они должны были приземлиться в городе около 5 утра, но задержались.

По данным онлайн-табло почти все утренние рейсы либо задерживаются, либо отменены. Фото:oms.aero/onlayn-tablo

Видимо, улучшения погоды в ближайшее время не ожидают, потому что два рейса из Новосибирска, прибытие которых планировалось в 10:15 отменены. Из всех утренних рейсов без задержек смог приземлиться борт из Краснодара, он приземлился в 5:15. А все московские рейсы, согласно данным онлайн-табло, все еще задерживаются.

Сразу три московских рейса повернули на Новосибирск, если верить данным сервиса «Флайрадар24.ком». Пассажирам, видимо, придется дожидаться улучшения погоды там.