В тройной аварии в Советском округе пострадали три омича

Участниками аварии стали сразу три автомобиля. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Накануне в серьезной аварии в районе СИБНИИСХОЗа пострадали трое омичей. На месте сотрудники ГИБДД установили, что 42-летний водитель "Шкода Октавия" на участке проспекта Королева между улицами Заозерная и Березовая выехал на встречку. Ему не удалось избежать столкновения еще с двумя автомобилями "Субару Форестер" под управлением 45-летнего мужчины и "Хендай Туксон" за рулем которого была 29-летняя женщина.

В результате ДТП в больницу с различными травмами попали пассажирка "Шкоды" и мать с 9-летним ребенком из "Субару", отметили в пресс-службе Госавтоинспекции. Специалисты проводят проверку, чтобы выяснить все причины произошедшего.

На эту аварию обратили внимание и пользователи соцсетей. По их версии причиной выезда на встречную полосу могли стать снежные колеи, которые образовались на этом участке дороги после снегопадов.