Стало известно, когда из Омска уйдут морозы

Морозы мучили омичей весь январь и половину февраля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Не дает расслабиться омичам погода. На календаре конец конец февраля, но ночами все еще стоят 30-градусные морозы. Они мучают сибиряков с января. И вот за неделю до весны в Омске снова похолодало.

И на этом плохие новости не заканчивают. Морозно будет всю последнюю неделю зимы. В пятницу 26 февраля и в субботу 27 февраля синоптики прогнозируют до -30 ночью. Холода отступят лишь в последний день зимы - 28 февраля. Ожидается, что днем будет около -8.

Дальше будет только теплеть. В первый день весны ожидается всего -1 днем, а 2 и 3 марта всего лишь -5 и -7 соответственно. Ночами будет подмораживать до -15. И в Омске ожидается снежная погода.