Мэр Омска показала подарок, который она и ее дочка сделали для дедушки на 23 Февраля

Такой трогательный плакат Оксана Фадина подготовила с дочкой своему отцу. Фото: Instagram.com

Мэр Омска Оксана Фадина трогательно поздравила своего отца вместе с маленькой дочкой. Она для дедушки подготовила плакат на тему защиты Родины. На белом листе написаны поздравительные стихи. Отец Оксаны Фадиной - бывший начальник административно-технической инспекции Николай Хлебков. Он долгое время работал в мэрии.

Фото поздравительной открытки, сделанной своими руками, мэр выложила в Instagram. Под ним она написала:

- Сегодня каждая семья поздравляет своих защитников: отцов, братьев, мужей, сыновей и дедушек! Мы с дочкой тоже приготовили любимому дедушке подарок! – написала Фадина в комментарии к фото.

По мнению главы города, защитники отечества не обязательно военные или представители армии. Это понятие, как считает Оксана Фадина, гораздо шире.

- Защитники Отечества, герои – это и граждане, которые вносят вклад в развитие России, в формирование будущего наших детей, трудятся на благо нашей науки, медицины, образования, выполняют тяжелую работу на производстве, строят дороги и здания, - написала мэр.