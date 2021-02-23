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В Омске полностью сгорел Mercedes, припаркованный во дворе дома

Автомобиль удалось оперативно потушить
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Это все, что осталось поле тушения автомобиля.

Это все, что осталось поле тушения автомобиля.

Фото: ВКонтакте

Сегодня жители одного из домов на улице 21-я Амурская стали свидетелями ЧП. Прямо под их окнами загорелся один из автомобилей. Машина быстро занялась огнем и вскоре уже полностью полыхала. К моменту прибытия пожарных уже горел весь салон. Повезло, что автомобиль был припаркован на некотором отдалении от других машин, и пламя их не задело.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, на момент прибытия спасателей горел автомобиль марки Mercedes-Benz ML. О возгорании сообщили в 10:18, а полностью ликвидировать возгорание удалось в 10:55. Во время тушения пожара было задействовано 2 единицы спецтехники и 9 человек личного состава.

Машине полностью сгорела, и восстановить точно ничего не получится. Предварительной причиной возгорания в МЧС считают неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

ЧП