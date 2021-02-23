За сутки в Омской области коронавирусом заразились еще 92 человека

Больше всего новых заражений по-прежнему фиксируют на территории города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным минздрава в Омской области коронавирусом за сутки заразились 92 человека. Легкое течение болезни наблюдается у 63 из них, эти люди смогут лечиться амбулаторно, остальным 29 заболевшим пришлось отправится в ковидные госпитали. Всего с начала пандемии число заболевших в Омской области достигло 40 411.

Выздоровели за сутки немного меньше омичей. По данным медиков, всего 65. За весь период наблюдений число победивших ковид составило 29 297.

К несчастью, вирус продолжает забирать человеческие жизни. За сутки медики констатировали 6 смертей. Всего за период пандемии в нашем регионе от коронавируса скончались 1 198 человек.

География распространения новых случаев заражения коронавирусом: Омск – 53, Черлакский район - 9, Омский район – 8, Усть-Ишимский - 5, Называевский – 4, Крутинский, Муромцевский, Оконешниковский по 2, Азовский, Калачинский, Марьяновский, Москаленский, Нижнеомский, Таврический, Шербакульский районы – по 1 новому пациенту.