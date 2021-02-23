В Омске за месяц в три раза подорожал популярный антибиотик

По статистике лекарства в Омской области продолжают дорожать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Статистики опубликовали данные о динамике изменения цен на лекарства в Омске за последний месяц. Данные со ссылкой на Росстат приводит портал iMonitoring. В исследование включили около 50 препаратов, большинство из которых повысились в цене.

Больше всего подорожал амоксициллин, антибиотик, который используют для лечения бронхита, пневмонии и ангины. Он подорожал почти в три раза и вместо 88,9 рублей к концу месяца стал стоить 252,3 рубля.

Подорожание коснулось и витаминов и макро- и микроэлементов, их цена повысилась на 23,8%. Существенно поднялось популярное обезболивающее анальгин, на 18,9%, бромгексин, таблетки от кашля, подорожали на 17,6%, за корвалол придется отдать больше на 10,3%, за аспирин на 7,8%.

В прошлом году из-за пандемии в Омске уже отмечали активный рост цен на лекарства, прежде всего на антибиотики, обезболивающие и жаропонижающие.