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Неизвестный омич жестоко расправился с бездомной собакой

Ее хорошо знали местные жители и жалоб на собаку не было
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Любимицу местных жителей нашли мертвой прямо во дворе дома.

Любимицу местных жителей нашли мертвой прямо во дворе дома.

Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях омочи рассказали об очередном случае жестокости по отношению к животным. В своем посте Омичка рассказала, что недавно утром жители поселка Чкаловский недалеко от дома на улице 3-я Индустриальная ранним утром нашли мертвую собаку. Они сразу узнали местную любимицу Найду.

- Это бездомная собака, возраст около трёх лет, стерилизованная, с биркой в ухе. Была в ошейнике. Её хорошо знали местные жители, кормили, - рассказывает автор поста. По ее словам, собака никому не мешала, но все же нашлись те, кто посчитал иначе.

На фото видно входное пулевое отверстие.

На фото видно входное пулевое отверстие.

Фото: ВКонтакте

По словам очевидцев, животное было еще теплым, когда его нашли. А погибла Найда от выстрела в бок. На фото, которыми поделилась омичка, видно аккуратное входное отверстие. Местные жители уже обратились с заявлением в следственный комитет. Автор поста ищет свидетелей произошедшего.