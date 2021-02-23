Неизвестный омич жестоко расправился с бездомной собакой

Любимицу местных жителей нашли мертвой прямо во дворе дома. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях омочи рассказали об очередном случае жестокости по отношению к животным. В своем посте Омичка рассказала, что недавно утром жители поселка Чкаловский недалеко от дома на улице 3-я Индустриальная ранним утром нашли мертвую собаку. Они сразу узнали местную любимицу Найду.

- Это бездомная собака, возраст около трёх лет, стерилизованная, с биркой в ухе. Была в ошейнике. Её хорошо знали местные жители, кормили, - рассказывает автор поста. По ее словам, собака никому не мешала, но все же нашлись те, кто посчитал иначе.

На фото видно входное пулевое отверстие. Фото: ВКонтакте

По словам очевидцев, животное было еще теплым, когда его нашли. А погибла Найда от выстрела в бок. На фото, которыми поделилась омичка, видно аккуратное входное отверстие. Местные жители уже обратились с заявлением в следственный комитет. Автор поста ищет свидетелей произошедшего.