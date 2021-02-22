За сутки в Омской области прибавился 101 зараженный коронавирусом

Темпы заражаемости немного снизились. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным минздрава в Омской области общее число зараженных коронавирусом составило уже 40 319 человек. За последние сутки зафиксировали 101 новый случай заболевания. 67 пациентов смогут лечиться амбулаторно, а 34 омичам с более тяжелым течением болезни пришлось отправиться в стационары.

Выздоровели за день всего 67 человек. По данным медиков, общее число победивших ковид с начала пандемии составило 29 232 человека.

К сожалению, вирус продолжает уносить человеческие жизни. За сутки скончалось 5 омичей. Всего с начала наблюдений медики зафиксировали 1 192 летальных случаев в регионе.

География распространения новых случаев коронавируса: Омск – 68, Омский район – 6, Седельниковский – 4, Крутинский, Муромцевский, Павлоградский по 3, Калачинский, Таврический, Черлакский по 2, Азовский, Большеуковский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Нововаршавский, Называевский, Усть-Ишимский – по 1 новому случаю.