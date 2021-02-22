Омичей предупредили о сильном похолодании в День защитника Отечества

Аномальные морозы придут в Омск на праздники. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Уже завтра, в День защитника Отечества в Омске, по прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ожидают сильное похолодание. Холоднее всего будет в ночные часы, в отдельных районах температура может достигать -38 градусов, в среднем же термометры покажут -33. Днем воздух немного прогреется и потеплеет до -20...-25 градусов. Также усилится ветер, его порывы будут достигать 14-17 м/с.

Сразу после праздников омичам пообещали сильную метель. Она принесет и потепление, 24 февраля ожидают около -10...-15 градусов, но ночью снова ударят 30-градусные морозы. По более долгосрочным прогнозам, вся неделя будет довольно холодной. Потеплеет только к следующей неделе, когда по календарю начнется весна.