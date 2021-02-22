В Омске Porsche на большой скорости врезался в маршрутку

Серьезных травм во время аварии никто не получил. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях омичи поделились видео с места довольно серьезной аварии на улице 1-я Трамвайная в районе остановки 14-я Марьяновская. Там столкнулись пассажирская Газель №385 и иномарка Porsche.

Удар был таким сильным, что у джипа помялся капот, а Газель выбросило с дороги в кювет. Затормозила машина только об столб. По информации ГИБДД, виновником аварии стал водитель Газели. По предварительной версии, он не предоставил преимущество Porsche, двигавшемуся по главной дороге, из-за чего и произошло ДТП. Водитель общественного транспорта попал в больницу с несерьезными травмами, а о пострадавших среди пассажиров не сообщается.