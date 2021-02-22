Рецидивист обокрал медсестру и попытался сбежать из Омска

Вор хотел сбежать в другой регион, но его быстро поймали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в полицию обратилась 65-летняя медсестра одной из омских больниц. Женщина рассказала, что оставила вещи в сестринской и ушла на обход, а когда вернулась, обнаружила, что пропали деньги из кошелька. Ущерб составил 10 800 рублей.

Сотрудники полиции тот-же опросить персонал и осмотрели камеры видонаблюдения. Оказалось, медсестру обокрал 36-летний ранее судимый за кражи бездомный. Задержали уже в Черлакском районе, он пытался уехать из Омской области. Конечно, украденные деньги он успел потратить. Пенсионерке пока вернули всего 1000 рублей.

На воришку завели уголовное дело по статье "Кража". Максимально наказание может составить 5 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе УМВД.