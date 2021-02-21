Александр Бурков поздравил омичей с Днем защитника Отечества.

20 февраля, в Концертном зале Омской филармонии состоялся праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества. На торжество были приглашены ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Омского гарнизона, представители власти и общественности. С Днем защитника Отечества собравшихся поздравил Губернатор Омской области Александр Бурков. - Еще древние говорили: «Только Отечество заключает в себе то, что дорого всем». Поэтому 23 февраля – это всенародный праздник, день нашей гордости и славы, Многие поколения наших предков показали себя достойными защитниками Отечества, смогли дать должный отпор захватчикам. В нашей стране воинский долг всегда был делом чести, а служивые люди – примером мужества и отваги. И сегодня мы уверены в вас. Если Родина призовет, вы встанете плечом к плечу и оградите свой народ от любой опасности, от любой агрессии, - обратился Губернатор к находящимся в зале. Александр Бурков поблагодарил невест и жен военнослужащих, которые следуют за своими защитниками Отечества в любой уголок страны, всегда поддерживают их начинания. Губернатор пожелал всем тем, кто стоит на страже Отечества, крепкого здоровья, семейного благополучия, победы во всем. Вниманию зрителей был представлен масштабный мультикультурный проект «Откровения истории России». Это уникальный музыкально-хореографический спектакль в мультимедийных декорациях, в котором на одной сцене выступают два ведущих музыкальных коллектива региона – Государственный Омский русский народный хор и Омский академический симфонический оркестр. Масштабная совместная постановка создана по творчеству мастера исторической живописи, выдающегося сибирского художника Василия Сурикова. В новом спектакле использовано множество русских народных песен, романсов, обработок народной инструментальной музыки. Их исполнили солисты хоровой и оркестровой групп Омского русского народного хора. Произведения отечественной музыкальной классики Мусоргского, Прокофьева, Римского-Корсакова, Свиридова, Стравинского, Чайковского и Шнитке прозвучали в исполнении Омского академического симфонического оркестра. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут в областном центре и во всех муниципальных районах омского Прииртышья.