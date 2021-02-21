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В Омске число миллиардеров в пандемию выросло до 8 человек

Почти 14 тысяч омичей задекларировали доход свыше миллиона
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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В Омской области 8 миллиардеров.

В Омской области 8 миллиардеров.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередные интересные данные опубликовала омская налоговая служба. Несмотря на пандемию и снижение уровня доходов населения, в регионе выросло число миллиардеров. Раньше их было 7, сейчас же, по статистики ведомства, их стало 8. Ожидаемо, кто это, не сообщается.

Всего же о доходах отчиталось почти 11 тысяч индивидуальных предпринимателей. При этом доход больше 1 миллиона рублей задекларировали 13,8 тысяч омичей. Об этом сообщает пресс-служба омской налоговой службы.