В Омске число миллиардеров в пандемию выросло до 8 человек

В Омской области 8 миллиардеров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередные интересные данные опубликовала омская налоговая служба. Несмотря на пандемию и снижение уровня доходов населения, в регионе выросло число миллиардеров. Раньше их было 7, сейчас же, по статистики ведомства, их стало 8. Ожидаемо, кто это, не сообщается.

Всего же о доходах отчиталось почти 11 тысяч индивидуальных предпринимателей. При этом доход больше 1 миллиона рублей задекларировали 13,8 тысяч омичей. Об этом сообщает пресс-служба омской налоговой службы.