Строительство нового здания Кадетского корпуса в Омске могут признать незаконным

На этой неделе осмотреть ход работ на стройке приезжал заместитель Министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Неожиданные проблемы появились у властей со строительством нового здания Кадетского корпуса на Левом Берегу. В ситуацию вмешалась Росавиация.

Все дело в том, что участок, по мнению ведомства, относится к приаэродромной территории. А в этом случае любая стройка должна была согласовываться с Росавиацией. В случае с Кадетским корпусом эта процедура не была проделана. И это может поставить под вопрос законность возведения объекта. Из-за этого администрация Кировского округа уже обратилась в суд.

- Администрации округа предписано в срок до 25.02.2021 г. принять меры к устранению нарушений требований Воздушного кодекса РФ. В свою очередь, орган местного самоуправления, полагая, что исполнение предписания находится вне рамок его компетенции, требует отмены акта в суде, - уточнили в пресс-службе Кировского районного суда.

Добавим, что на этой неделе осмотреть ход работ на стройке приезжал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.