В Омске к 17 годам тюрьмы приговорили сибиряка, воевавшего за террористов в Сирии

ФОТО: УФСБ по Омской области

Следственное подразделение УФСБ России по Омской области задержало 26-летнего новосибирца Дамира Усманова и завело на него уголовное дело. Сибиряк обвинялся в том, что в 2014 году воевал в Сирии за террористов. Он приехал туда в 2014 году, чтобы вступить в «Исламское государство» (ИГ — террористическая группировка, запрещенная в РФ).

Усманов воевал против правительственных сил Сирии. Получил звание штурмовика и даже был контужен в боях. После того, как военные операции в Сирии стали проводить войска РФ, сибиряк скрылся. Какое-то время жил в Турции, но в 2020 году все же вернулся в Россию. Там новосибирца и задержали.

В итоге Усманова за участие в боях на стороне террористов приговорили к 17 годам тюрьмы. Решение вынес 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Омске.