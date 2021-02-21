Уходит эпоха: В ТЦ «Омский» меняют старейшие двери, которых боялись все

ТЦ "Омский" был построен в 1986 году. Фото: ВКонтакте

Все меняется - все проходит. Вот и в ТЦ «Омский» решили отказаться от своей визитной карточки - знаменитых распашных дверей. Они были установлены с самого момента открытия торгового центра в далеком 1986 году. Так что эти тяжелые двери, от которых пострадал не один омич, знал и боялся каждый житель города.

И вот стало известно, что руководство магазина решило все же отказаться от них. На месте тяжелых распашных дверей появятся уже привычные автоматические раздвижные двери.

- Работы начались на днях. Автоматические двери установили на входе в самом центре, старые двери, конечно, наводили страх на покупателей, - сказала «Комсомолке» одна из знакомых продавщиц ТЦ «Омский».

Руководство ТЦ никак не прокомментировало причины, по которым они решили отказаться от своих знаменитых дверей.