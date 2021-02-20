Губернатор Омской области Александр Бурков и Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук договорились о сотрудничестве

20 февраля Губернатор Омской области Александр Бурков и Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук подписали План мероприятий до 2023 года по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

На протяжении многих лет Беларусь является важнейшим торговым партнером Омской области. По итогам 2020 года взаимный товарооборот превысил 46 млн. долларов. Стороны ищут новые варианты и возможности для укрепления двустороннего сотрудничества. В ходе встречи в онлайн-формате Александр Бурков и Сергей Ковальчук обсудили текущее положение дел и дальнейшие шаги.

- Мы с вами уже начали выполнять наши прошлогодние договоренности о наращивании товарооборота. Сегодня подпишем План мероприятий на ближайшие три года. В нем более 30 пунктов, это - укрепление нашего партнерства в торгово-экономической области, агропромышленном комплексе, промышленности и строительстве, в гуманитарной сфере, - отметил Александр Бурков.

Первые шаги уже есть. Выстраивается работа с Минским тракторным заводом по поставкам техники в регион. Омский аэропорт приобрел на конкурсной основе новую модель автобуса Минского автомобильного завода, он будет курсировать от терминала к самолетам, его должны доставить в Омск в мае. В июне делегация Омской области посетит Беларусь в рамках международной выставки «БЕЛАГРО», которая давно зарекомендовала себя как эффективная международная платформа по развитию агропромышленного комплекса.

- Летом будем у вас в гостях, - подтвердил Губернатор Александр Бурков. - Нам нужен опыт белорусских коллег в развитии животноводства и растениеводства, интересна практика работы ваших ведущих племенных заводов, предприятий по переработке льна-долгунца и особенно организаций, разрабатывающих проектные решения. В свою очередь, мы будем рады видеть белорусскую делегацию на омской земле.

Губернатор Омской области предложил совместить визит с проведением заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, а также организовать в регионе ярмарку белорусских товаров.

- Прошло, казалось бы, совсем немного времени с нашей последней встречи, на которой были достигнуты очень хорошие договорённости для обеих сторон, очень продуктивно прошла встреча на уровне главы государства и Правительства Республики Беларусь, - отметил Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, курирующий вопросы развития сотрудничества с Омской областью. - Самое важное, что все договоренности, которые были устно оговорены, сегодня мы сможем закрепить письменно. И уже много в этом направлении сделано, даже приходится некоторые пункты наших планов, как выполненные, убирать. Мы ещё не подписали план, а уже его реализуем, очень активно включились в эту работу. Есть взаимное движение с двух сторон и наше общее желание привнести в сотрудничество как можно больше взаимной пользы.

Сергей Ковальчук поддержал все предложения омского Губернатора, которые прозвучали в ходе сегодняшней онлайн-встречи.

- Мы с удовольствием организуем визит к вам нашей делегации, во-первых, для ознакомления, во-вторых, возьмём всех заинтересованных участников по всем направлениям деятельности, отражённым в совместном Плане. За короткий промежуток времени мы провели по вопросам сотрудничества с Омским краем две видеоконференции и совещание на уровне заместителей и руководителей, продолжаем общение. Думаю, мы эту работу будем расширять, чтобы эти договоренности ещё больше переводить в практическую плоскость. Важно, что мы уже познакомились, у нас есть контакты, мы можем в любой момент позвонить и пообщаться напрямую, решить какие-то вопросы без проволочек и бюрократических препон, - отметил Министр спорта и туризма Беларуси.

Все пункты Плана мероприятий до 2023 года по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве проработаны и согласованы с обеих сторон в процессе подготовки проекта. Сегодня "Дорожную карту" совместной работы подписали Губернатор Александр Бурков и Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в Минске. Позже состоится обмен завизированными документами.

- Мы открыты к сотрудничеству с регионами Беларуси и готовы к реализации любых совместных проектов, - подчеркнул Александр Бурков. - У нас с вами всестороннее сотрудничество. Даже по линии спорта. Считаю, что наша дальнейшая совместная работа принесёт большую пользу и Омской области, и Республике Беларусь.

Министр спорта и туризма Республики Беларусь поздравил Губернатора Омской области и всех омичей с досрочным выходом хоккейного клуба «Авангард» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, с гордостью отметив, что в составе омской команды выступают и белорусские спортсмены.