«Море есть, а воды - нет»: Омичи пожаловались на потоп на улице 3-я Молодежная

Омичи уже сутки вынуждены обходиться без воды из-за порыва трубы. Фото: ВКонтакте

Видео с кадрами порыва трубы поделились омичи, живущие в Октябрьском округе на улице 3-я Молодежная. Огромная лужа в морозную погоду разлилась перед домом омичей, а она не могут даже умыться.

- У нас в доме нет холодной воды. Туалеты закрыты, умывальники закрыты. Ничего нельзя, ни помыться, ни к туалет сходить, - рассказывают обеспокоенные жильцы. - Рабочие приехали, час поработали и уехали. Сказали, что все сделали. Но море есть, а воды-то в доме нет.

Огромная лужа между домами разлилась так, что подтопило даже павильон, в котором располагается местный магазин. В грядущие холода вода естественно замерзнет и в междворовом проезде образуется свой небольшой каток.