В Омской области почтили память героев Великой Отечественной войны

Омичи возложат венки и цветы у мемориалов в Парке Победы, у памятников Дмитрию Карбышеву и Георгию Жукову, намечены концерты и тематические кинопоказы, посвященные памятным событиям в военной истории.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут в Омской области с 20 по 23 февраля 2021 года с учетом действующих в регионе ограничительных мер в связи с пандемией. Сегодня в 15.00 в Концертном зале Омской филармонии состоится праздничный концерт. Среди приглашенных – ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Омского гарнизона, представители органов власти, общественности. Зрителям будет представлен масштабный мультикультурный проект «Откровения истории России». Это уникальный музыкально-хореографический спектакль в мультимедийных декорациях, в котором на одной сцене выступят два ведущих музыкальных коллектива региона – Государственный Омский русский народный хор и Омский академический симфонический оркестр. Масштабная совместная постановка создана по творчеству мастера исторической живописи, выдающегося сибирского художника Василия Сурикова. В этот же день, 20 февраля, в 16.00 в Областном центре культуры «Сибиряк» состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В концерте примут участие вокальная студия «Поющие волшебники» и народный вокальный коллектив «Вдохновение».

21 февраля в 13.00 в Омском Доме Дружбы состоится межнациональная концертная программа «Доблесть Отечества». Гостям концерта будут представлены стихи, песенные и танцевальные номера солистов и лучших творческих коллективов Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений Омской области, лауреатов международных, всероссийских конкурсов и фестивалей.

23 февраля в День защитника Отечества в память о земляках, погибших при исполнении воинского долга, в 10.00 омичи возложат венки и цветы у мемориалов в Парке Победы, у памятников Дмитрию Карбышеву и Георгию Жукову. В церемонии примут участие члены Правительства Омской области, представители депутатского корпуса, военнослужащие Омского гарнизона, представители общественных организаций и молодежь.

23 февраля в Концертном зале Омской филармонии состоится большой праздничный концерт «Моей душе покоя нет». Ведущие солисты и коллективы Омской филармонии выйдут на сцену Концертного зала, чтобы поздравить сильную половину человечества с Днем защитника Отечества. Начало программы в 17.00.

В историческом парке «Россия-моя история» 23 февраля пройдут экскурсии «Великие полководцы русской истории», из которой можно узнать о судьбе и подвигах великих полководцев нашей истории, чья судьба - пример стойкости и любви к Родине. Начало экскурсий в 15.00 и 17.00.

Специальная программа в праздничный день будет идти в Музейном комплексе воинской славы омичей. Это квесты «Бравые ребята» и «Диверсанты», а также экскурсии: «Быть под Сталинградом и выжить ...», «Оружие Победы», «Славное имя Омска - Карбышев».

День защитника Отечества будет отмечаться в областном центре и во всех муниципальных районах Прииртышья. В учреждениях образования в предпраздничные дни пройдут Уроки мужества. Намечены концерты и тематические кинопоказы, посвященные памятным событиям в военной истории.