На видео попало задержание создателя сети нарколабораторий в Омске

У задержанного изъяли сразу почти полкило мефедрона. Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)

В Омске поймали с поличным 27-летнего наркодилера. Его задержали, когда он делал очередную закладку возле аптеки на улице Заозерной в Нефтяниках. При обыске по месту жительства у него нашли 440 граммов мефедрона. При этом часть уже расфасованных доз висела у него на холодильнике как магнитики.

Выяснилось, что молодой человек занимался не только распространением, но и изготовлением наркотиков. Он организовал сеть нарколабораторий. Для этого он снял несколько квартир в разных частях города.

Теперь незадачливому омскому Хайзенбергу грозит очень долгий срок в колонии.

– Следователем СУ УМВД России по Омской области возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3 УК РФ («Покушение на сбыт наркотического средства в значительном и крупном размере»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба региональной полиции.