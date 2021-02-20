Феминистка Дарья Серенко прокомментировала увольнение омского тренера, устроившего на нее травлю

Роман устроил Дарье травлю в соцсетях. Фото: Instagram.com

Художница-феминистка Дарья Серенко пожаловалась на своей странице в Instagram на травлю, которую ей устроили представители так называемого «Мужского государства». На тот момент девушка получила около 600 сообщений с оскорблениями и угрозами расправиться с ней самой, ее мужем и даже с их двумя кошками. Более того, агрессивные мужчины слили в сеть адреса Серенко и ее родных.

Спусковым крючком для такого неадекватного поведения стала акция «Любовь сильнее страха», которую феминистки устроили на Красной площади. Травля началась за несколько дней до ее начала и продолжается до сих пор. Особенно «отличился» тренер крупного омского фитнес-клуба Роман Литасов.

– Я бодра и весела, – рассказывает Дарья на Facebook о своих новостях. – Количество угроз и оскорблений пока эскалирует (больше 1500 точно). На меня пытались вчера взять кредит, а еще взломать. Создали еще один фейковый аккаунт меня в телеге (Telegram. – Прим. авт.), чтобы писать разным людям от моего лица дезинформацию. Поздняков (создатель «Мужского государства». – Прим. авт.) продолжает вести со мной односторонний диалог в канале, угрожать мне и насылать на меня толпы троллей и мамкиных кибербуллеров. Телеграм удалил один из каналов, где сливались личные данные девушек. Мне пишут не только угрозы, оскорбления и поддержку, но и прикольные сообщения: «Был против феминизма, почитал про ваш кейс – и стал за, пойду разбираться». Вокруг меня сгустилось очень много взаимопомощи. Люди запустили флешмоб в мою поддержку, и он везде прорвался (#дуровответь) (Дарья добивается, чтобы создатель Telegram Павел Дуров начал блокировать каналы экстремистов. – Прим. авт.). Тренера, который меня оскорблял, судя по всему, отстранили.

Последний пункт Дарья прокомментировала отдельно. Девушка сообщила, что от Литасова отрекся даже его кумир, после этого Роман попытался перед ней извиниться. Но она не готова прощать такое поведение.

– Клуб сделал вид, что Роман не является их сотрудником и, видимо, никогда не являлся (наверное, работает без договора по черной ЗП, судя по тому, как клуб предлагает в комментаторах «проверить в налоговой»). Клуб, где есть место каждому, например нацику-мезогину, участвующему в угрозах женщинам. Роман является тренером клуба – он есть на фото и видео, в списке тренеров, – написала Дарья в своем Instagram. – Честно говоря, мне не особо важно, уволили Литасова или нет. Важно, с какой общественной реакцией столкнулись он и клуб, и что публично от него отреклись. Афишировать его участие где-либо они точно не будут, многие другие клубы не захотят в случае чего брать его на работу, а внешность у него достаточно узнаваемая, чтобы девчонки в Омске знали, у кого тренироваться не нужно и чтобы какое-то время он оставался под пристальным общественным наблюдением. Даже господин Поздняков публично отрекся от Литасова в своем канале. Личность человека устанавливается часто проще, чем мы думаем. И ответ на эти действия может быть более чем реальный.

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Настоящий шквал ненависти обрушился на днях на художницу-феминистку Дарью Серенко. В Instagram девушки – в личные сообщения и в ленту – пришло около 600 сообщений. В них были не только оскорбления, но и прямые угрозы. Писали их люди, называющие себя последователями бывшего фитнес-тренера и основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова (эта экстремистская организация устраивает травлю женщинам, которые носят короткие шорты или, скажем, выходят замуж во второй раз). В частности, они сообщали, что знают, где живет супруг Дарьи, грозились изнасиловать ее и убить двух ее кошек. Феминистка предположила, что ее данные слил подвозивший ее таксист. (Подробнее...)