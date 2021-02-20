Родным разбившегося в Омске 19-летнего десантника отказали в возбуждении уголовного дела

Новобранец разбился во время первого в жизни прыжка с пазашютом. Фото: Максим Воропаев (VK)

Перед новогодними праздниками в Омском учебном центре ВДВ случилась трагедия. Недавно поступивший на службу 19-летний Александр Воропаев погиб во время совершения первого прыжка с парашютом. У молодого десантника не сработали ни основной, ни запасной парашюты. Расследованием причин случившегося занимались в военном следственном отделе по Омскому гарнизону.

Стало известно, что никаких нарушений при совершении прыжка не нашли, поэтому в возбуждении уголовного дела отказали. По версии военных следователей, при прыжке Александр воспользовался запасным парашютом на слишком маленькой высоте и допустил ошибку при раскрытии, из-за чего он не сработал.

- Около 14:30 рядовой Александр Воропаев вышел из самолета по команде выпускающего восьмым по счету, однако основной парашют не сработал. После отказа основного парашюта он воспользовался запасным на недопустимо низкой высоте, при этом не выбив его из-под себя, вследствие чего запасной парашют в работу не вступил, - приводят цитату из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела НГС55.

Также в документе говорится, что при осмотре перед прыжком у офицеров, обучавших новобранцев укладке парашюта, не было нареканий к тому, как Александр сложил свой парашют. Также молодой человек успешно прошел медкомиссию.