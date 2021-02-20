В Омске удачно завершились поиски пропавшего 10-летнего школьника

Антона ищут уже не в первый раз. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

Накануне в соцсетях омских поисковых отрядов появилось сообщение о поисках ребенка. Это уже третий случай за неделю. Маленького мальчика помог найти водитель автобуса, а девочка не замерзла в старом доме, благодаря внимательности полицейского. В этот раз тревогу забили обеспокоенные родители.

Поисковиками они рассказали, что 10-летний Антон пропал после школы. Утром мальчика отравили на занятия, после которых он пошел с друзьями в детскую библиотеку на мероприятие. После него-то он и не вернулся домой. Поиски начали в 15:30, а поздним вечером около 21:40 сообщили, что Антона нашли. По информации волонтеров, мальчик уже не первый раз убегает из дома. Его уже несколько раз помогали искать добровольцы.