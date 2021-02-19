Глава росгидромета положительно оценил изменения в экологии Омска

Шумаков положительно оценил работу по улучшению экологии в регионе. Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 19 февраля, в Омской области с рабочим визитом побывал глава Росгидромета Игорь Шумаков. Результатом визита стало подписание соглашения с правительством региона, в рамках которого будут проводиться мероприятия по снижению выбросов.

Эта тема для омичей актуальна на протяжении последних лет. Все чаще жители города жалуются на неприятные запахи, от которых болит голова и невозможно заснуть. Глава росгидромета отметил, что Омская область успешно реализовывает проект «Чистый воздух», и оказалась в числе регионов правильно выстроивших работу в этом направлении.

- Мы теперь совместно эксплуатируем территориальные и федеральные системы наблюдения за качеством воздуха, причем в пропорции 50 на 50. Регион строит свою сеть, федеральная служба – свою, и мы объединяем это в единую сеть наблюдения. Ситуация в регионе меняется в положительную сторону, динамика впечатляющая. Это благодаря усилиям области. Несмотря на то, что наблюдательная сеть стала чаще выявлять загрязнения, поскольку используются современные методы наблюдения и аппаратура, могу не без гордости за регион сказать, что за последние годы число случаев высокого загрязнения снизилось практически в 2,5 раза, – отметил Игорь Шумаков.