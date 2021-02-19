В Омске один из водителей изображал «короля пробки» на автотрапе

Что значили странные действия омича гадают пользователи сети. Фото: скриншот с видео

Пробки для омичей, владеющих автомобилями, довольно привычное явление. Стоять в них бывает довольно скучно, но нескольким омичам скучать не пришлось. В соцсетях появилась запись с видеорегистратора со странными действиями неизвестного омича.

В пробке оказался набольшой трап, похожий на те, что используют в аэропортах. Именно к нему подбежал мужчина, взошел на него, широко раскинув руки. В комментариях кто-то назвал этот жест «король пробки». Простоял он там недолго, видимо, боялся не успеть до переключения сигналов светофора. Когда мужчина спустился, показал непонятный жест водителю следующей за трапом машины и вышел из кадра. Судя по всему, он был водителем или пассажиром одной из машин.

В комментариях к видео в соцсетях омичи не смогли точно определить, что своим поступком хотел сказать мужчина, но предположили, что других водителей он повеселили.