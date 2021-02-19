Омский медик заберет себе пса с территории ГБ-1, которого хотели усыпить

Рекса решил забрать к себе один из медиков больницы. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появилось сообщение от обеспокоенных судьбой пса, живущего на территории ГБ им. Кабанова. Пес живет там уже несколько лет и даже обзавелся кинемотографичной кличкой Рекс. Он охранял территорию больницы и был довольно добр к людям, но все же выполнял свою работу, иногда лаял. Недавно Рекс облаял кого-то из посетителей, а он впечатлился и написал жалобу.

- В итоге Рексу отвели 3 дня. Если его не заберут, его усыпят. Возможно, кому-то нужен хороший, красивый, опытный охранник или у кого-то есть возможность заняться его судьбой, - попытались найти новый дом для пса, но в соцсетях никто не откликнулся.

Когда о грозящем псу усыплении узнал коллектив больницы, то быстро нашли Рексу новый дом. Хвостатого охранника заберет к себе один из докторов больницы, сообщили в пресс-службе минздрава. Теперь переживать за судьбу собаки нет оснований.