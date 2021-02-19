В минздраве прокомментировал жалобы омичек на то, что их не принимают в перинатальном центре

Медики объяснили, почему беременных омичек не принимают в перинатальном центре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в соцсетях появились жалобы от омичек на работу перинатального центра. Будущие мамочки жаловались, что их не принимают в медицинском учреждении и не подписывают документы.

В пресс-службе мниздрава ответили, что в центре продолжают прием беременных, которые входят в зону риска, а также пациенток с преждевременными родами на сроках до 33 недель. О других случаях подробно рассказал главврач центра Сергей Николаев.

- Перинатальный центр работает в штатном режиме. Да, мы временно не подписываем обменные карты тем женщинам, которые стоят на учете не в наших женских консультациях. Я напомню, что в состав перинатального центра входят две женские консультации: ЖК №1, которая расположена по ул.Герцена, 69, и ЖК №2, которая находится на ул.Маяковского, 65, - отметил медик.