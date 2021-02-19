На трассе в Омской области автобус в 34 пассажирами вылетел в кювет

На трассе Тара – Усть-Ишим с аварию попал автобус с пассажирами. Фото: Сергей ГАПОН

Вчерашняя метель стала причиной множества аварий на дорогах. В общей сложности за сутки зафиксировано сразу 119 ДТП.

Самое серьезное происшествие случилось на севере Омской области в ночь на пятницу, 19 февраля.

– На 6 километре автодороги «Тара – Усть-Ишим» водитель пассажирского автобуса «Вольво» допустил съезд в кювет, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – На момент ДТП в салоне находились 34 пассажира. Никто не пострадал. Участникам происшествия оказана помощь сотрудниками полиции. Пассажиры продолжили движение до места назначения на другом автобусе.

Скользкая дорога и плохая видимость во время вчерашнего разгула стихии стали причиной еще одного похожего ДТП в Омске. В районе улицы 22 Декабря в Старом Кировске машина вылетела в кювет и перевернулась. По словам очевидцев, автомобиль помогли вытащить и поставить на колеса. Девушка-водитель отделалась лишь испугом.