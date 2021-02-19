В Омске спасли итальянца, сломавшего ногу

Пациент поблагодарил врачей за помощь. Фото: министерство здравоохранения Омской области

Не задалось знакомство с Омском для уроженца юга Италии Дель Джудиче Франческо Мария. Мужчина, приехавший в Сибирь в командировку, поскользнулся, упал и сломал ногу. Причем приземлился так неудачно, что получил сложную травму.

Мужчину увезли на скорой в Клинический медико-хирургический центр. Врачи диагностировали у него перелом лодыжки и голеностопа со смещением осколков костей.

– Это сложный перелом, потому что голеностопный сустав очень подвижный, плюс мы опираемся на него весом всего тела. Основная задача травматолога здесь – восстановить правильную анатомию сустава. Если этого не сделать, то в будущем может развиться артроз, человека будут мучить сильные боли, наступать на ногу станет невозможно, – рассказывает Дмитрий Степанов врач-травматолог-ортопед приемного отделения №1 КМХЦ.

Во время операции омские медики практически собрали сломанные кости пациента заново.

– Я отправил послеоперационные снимки своему знакомому врачу в Италию, и он сказал мне: «Не переживай, все сделано на высшем уровне! Вravo! – сказал Франческо.