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Стало известно, чем занимается и как живет бывший мэр Омска Двораковский

Бывший чиновник старается больше времени уделять внукам
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Бывший мэр рассказал, чем занимается на пенсии.

Бывший мэр рассказал, чем занимается на пенсии.

Бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский, которого сменила Оксана Фадина в 2017 году, рассказал, чем занимается сейчас. По его словам на пенсии он стал больше учиться новому и уделять время внукам.

- Что касается сегодняшнего моего рода деятельности, то занимаюсь тем, что узнаю, как много всего выдумало человечество, чего я не освоил. Читаю много, занимаюсь внуками, - рассказал Вячеслав Двораковский в беседе с ИА «ОмскИнформ». - Как бы там ни было прискорбно, постигаю аграрные науки. И продолжаю свое прежнее увлечение: охоту и рыбалку. В общем, такая пенсионная жизнь.

Также бывший мэр упомянул, что в Омске неплохо было бы написать пособие для будущих мэров. Он считает, что ситуация, в которой приходится действовать мэру, всегда динамически меняется, но основа городского хозяйства остается прежней.

- Поэтому нужно сформировать какие-то базовые вещи, чтобы новым руководителям города было легче сориентироваться в своей деятельности. В этом документе сегодня есть нужда. А будет ли мое участие в нем, я сейчас сказать не могу. Но мысли такие есть, – отметил Вячеслав Двораковский.