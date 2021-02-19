В Омской области выявили более 40 тысяч заражений короавирусом

Омская область перешагнула очередной порог по количеству заражений ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за сутки выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Из них остаться на лечении дома смогли 68 человек, 40 пациентов медикам пришлось госпитализировать. По последним данным регион перешагнул очередной порог заболеваемости, общее число инфицированных составило 40 003.

За сутки выздоровело от ковида 286 человек. Всего с начала наблюдений в области зафиксировали 28 599 случаев выздоровления.

К сожалению, коронавирус продолжает забирать человеческие жизни. За сутки медики констатировали смерти 5 омичей с подтвержденным коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе ковид унес 1 174 жизни.

География распространения новых случаев коронавируса в Омской области: Омск – 71, Черлакский район – 7, Исилькульский, Калачинский районы – 5, Москаленский, Омский районы – 4, Большереченский, Большеуковский, Кормиловский, Усть-Ишимский районы – 2, Горьковский, Называевский, Павлоградский, Тарский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.