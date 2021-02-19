На 23 февраля в Омске перекроют одну часть улицы Маршала Жукова

В Омске на 3 часа перекроют движение в центре города. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Близится 23 февраля, день защитника Отечества, который в Омске все же будут отмечать. Ранее мэрия приняла решение о том, что традиционного парада в этот день проводить не будут из-за угрозы распространения коронавируса. Вместо этого к военным памятникам возложат цветы.

Видимо, именно ради этого перекроют движение на участке улицы Маршала Жукова от улицы 10 лет Октября до улицы Лермонтова. Ограничение движения там продлится с 9:00 до 12:00. В мэрии даже предложили возможный маршрут объезда.

Омичам придется воспользоваться объездом. Фото: пресс-служба администрации Омска

Всех омичей просят обратить внимание на ограничения и спланировать маршрут поездки заранее. На указанных участках пообещали установить временные дорожные знаки для безопасной организации движения.