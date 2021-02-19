Из-за сильного паводка может затопить дома в центре Омска

Омские власти начали готовиться к паводку, но и горожанам советуют запастись насосами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске начали готовиться к возможным последствиям весеннего паводка. В этом году в мэрии спрогнозировали, что пострадать в этом году могут и дома в Центральном округе. Всего на территории округа нашли 107 мест, подверженных подтоплениям. Среди них оказались улицы Амурские, Северные, Судоремонтные, Линии, Подгорная, Восточные, 2-я Дорожная, Красноярский тракт, микрорайоны Загородный и Первокирпичный

- Традиционно к весеннему половодью мы начинаем готовиться заранее. Ежесуточно с территории округа вывозится порядка 1,5 тыс. кубических метров снега. Эта работа будет усилена, ведь наша задача — не допустить серьезных последствий таяния снега. В постоянном режиме мы проводим работу с руководителями управляющих организаций, которые должны понимать, сколько необходимо заготовить мешков с песком, какие крыши очистить от снега в первую очередь, где контролировать обледенение тротуаров, - рассказал глава центрального округа Амангельды Мендубаев.

Как говорят специалисты, из-за высокого уровня грунтовых вод затопить может улицы 21-я Амурская, Багратиона, Ленинградская площадь, Лермонтова. Жителям этих районов рекомендуют иметь насосы, чтобы иметь возможность вовремя откачать воду во время паводка.