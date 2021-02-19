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К уборке дорог в Омске начали привлекать частных подрядчиков

Их техника уже вышла на улицы города
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На улицах Омска начала работать техника сторонних подрядчиков.

На улицах Омска начала работать техника сторонних подрядчиков.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омске дорожные службы активно боролись с последствиями бурана. Оказалось, что на помощь Управлению дорожного хозяйства и благоустройства в эту ночь уже вышли частные подрядчики. Они занимались очисткой улицы Орджоникидзе. О том, что мэрия планирует привлечь дополнительные силы к уборке улиц, уже сообщала мэр Омска Оксана Фадина. Когда мэр сообщила о выделении дополнительных 43 миллионов на расчистку дорог от снега, то упомянула, что часть этих средств пойдет на оплату услуг частных подрядчиков.

Как стало известно, дополнительная техника будет работать в Омске до 15 марта. В обязанности подрядчиков будет входить уборка второстепенных улиц, а главные магистрали по-прежнему будут чистить силами УДХБ.