В омской Епархии пообещали озеленить территорию у храма, который хотят построить в сквере Молодоженов

В апреле в омском сквере Молодоженов начнется возведение храма. Изначально, для проведения строительных работ на площадке планировалось снести три десятка деревьев. Чтобы получить разрешение, омская епархия обратилась в Администрацию города Омска. В результате была согласована вырубка только семи деревьев с установленной законом компенсацией.

Компромиссное решение прокомментировал Протоиерей Отец Дмитрий Олихов, пресс-секретарь Омской епархии Русской Православной Церкви, руководитель отдела религиозного образования и катехизации, настоятель Храма Святого Иоанна Предтечи города Омска: «Вместо предлагаемых ранее к вырубке с целью строительства 30 деревьев принято решение о сносе 7 деревьев, одно из которых признано аварийным. Омская епархия во исполнение требований уже произвела компенсационные выплаты за снос деревьев. Кроме того, параллельно с началом строительства, будут проводиться работы по благоустройству территории, прилегающей к воздвигаемому храму. Они включают в себя высадку насаждений в количестве нескольких десятков единиц, разбивку парковой зоны, вывоз мусора, а также поддержание в чистоте окружающей среды».

Представитель Омской епархии Русской Православной Церкви также отметил, что прилегающие территории храмов содержатся в идеальном порядке и все благоустроены.

«Приходские общины вновь построенных за последние годы Омских храмов содержат прилегающую церковную территорию в образцовом порядке, занимаются озеленением, устройством парковых зон, детских площадок и цветочных клумб, чему являются свидетелями все жители нашего города», - подчеркнул Дмитрий Олихов.