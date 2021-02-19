Омичи грабили дачи, чтобы построить свой дом

Два омича решили построить шалаш из того, что нашли на чужих дачах. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратились дачники из СНТ «Птицевоз-3». Они сообщили о кражах из домов. Как отметили омичи, чаще всего пропадали стройинструменты, лопаты, молотки и другой инвентарь. В одном из случаев краж похитители сняли деревянную обшивку со стен.

В ходе опроса свидетелей из поселка недалеко от СНТ, полицейские обратили внимание на странную постройку чуть в стороне от домов. Заглянув туда, они обнаружили там все похищенные вещи. Строителями оказались два 19-летних жителя того же поселка. Они на протяжении 4 месяцев проникали на пустующие дачи и выносили все, что могло бы пригодиться для строительства шалаша. Общий ущерб от действий молодых людей пока оценили в 30 тысяч рублей. Мебель и другие сохранившиеся вещи уже вернули владельцам.

Вещи приятели забирали с дач, пока владельцы были в отъезде. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как отметили в пресс-службе полиции, на омичей завели уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание предусмотренное этой статьей составляет 5 лет лишения свободы.