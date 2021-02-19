«Солдат спит – служба идет»: Появилось видео с омским военным в теплой остановке

Омичи заметили спящего военного в павильоне в Ленинском округе. Фото: скриншот видео («ЧП Омск»)

Жители Московки стали свидетелями довольно забавной картины. В теплом павильоне остановки «Поселок Южный» расположился человек в военной форме. Мужчина в камуфляже улегся на лавочке и мирно спал.

Фото: скриншот видео («ЧП Омск»)

Очевидцы сообщают, что от него пахло алкоголем. Люди вызвали на место полицейского. Тот долгое время безрезультатно пытался разбудить спящего. Когда, наконец, это произошло и тот поднялся, выяснилось: даже в таком состоянии военный соблюдает предписания. Мужчина спал в маске. Это особенно позабавило авторов записи, которую потом выложили в соцсети.

Ролик обрывается на самом интересном месте. Чем все закончилась: выгнали ли пьяного человека в метель на мороз или все-таки доставили хотя бы в участок полиции, не известно.