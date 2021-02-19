Появились фото очистки трамвайных путей после снегопада в Омске

После ночного снегопада в Омске пришлось оперативно чистить трамвайные пути.

Ночной снегопад обернулся проблемой не только для автомобилистов, но и для трамваев. Пути засыпало снегом так, что техника просто не прошла бы по ним. Но дорожники быстро справились с очисткой путей от заносов. Для этого использовали 5 единиц спецтехники.

Для очистки путей используют разные виды спецтехники.

- Процесс строится так: снегоочистку начинает трактор с отвалом и задней щеткой. Через полтора часа за ним идет снегочист. Затем наступает время дутьевой техники — ее задача продувка стрелочных переводов. В случае, когда идет наслоение обледеневшей снежной массы на путях, мешающей движению трамваев, используется тяжелая техника — трактор К-700, который ножами срезает наледь, - рассказал о процессе очистки трамвайных путей начальник филиала «Служба пути» МП города Омска «Электрический транспорт» Константин Прокопенко.

В Омске очистили пути на всех маршрутах движения трамваев.

До утра специалисты успели очистить 77,4 километра путей и все вагоны вышли в рейсы по расписанию.