В омском воздухе обнаружили сажу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Специалисты Обь-Иртышского УГМС теперь будут более подробно изучать омский воздух. Теперь к веществам, на которые проверяют омский воздух, добавили еще диоксид азота, аммиак, ортоксилол, метаксилол, параксилол и сажу.
Предельно допустимое содержание в атмосфере города последней нашли сразу же. Концентрация углеродсодержащего аэрозоля составила ровно 1 ПДК.
Напомним, в начале недели омичи дышали другим вредным веществом - угарным газом. Превышение его содержания обнаружили в Кировском округе.
Также в ведомстве отметили, что благодаря ветреной погоде воздух в ближайшие дни станет относительно чистым. Вредные выбросы будет быстро выдувать.