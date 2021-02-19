В омском воздухе обнаружили сажу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Обь-Иртышского УГМС теперь будут более подробно изучать омский воздух. Теперь к веществам, на которые проверяют омский воздух, добавили еще диоксид азота, аммиак, ортоксилол, метаксилол, параксилол и сажу.

Предельно допустимое содержание в атмосфере города последней нашли сразу же. Концентрация углеродсодержащего аэрозоля составила ровно 1 ПДК.

Напомним, в начале недели омичи дышали другим вредным веществом - угарным газом. Превышение его содержания обнаружили в Кировском округе.

Также в ведомстве отметили, что благодаря ветреной погоде воздух в ближайшие дни станет относительно чистым. Вредные выбросы будет быстро выдувать.