В Омской области выявили два случая бешенства

В деревнях ввели карантин на два месяца. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Омской области с начала года уже выявили 6 случаев заражения животных вирусом бешенства. За первую неделю февраля выявили сразу три случая заболевания в разных деревнях. Сегодня в пресс-службе Россельхознадзора сообщили о еще двух очагах.

Один обнаружили в деревне Ачаирка в Нижнеомском районе, второй в деревне Ольховка Черлакского района. Зараженными оказались собака и лиса. В деревнях теперь на два месяца ввели карантин со стандартными в таких случаях ограничительными мерами. Там нельзя торговать домашними животными, вывозить их за пределы села, а также проводить натаску охотничьих собак.

За весь 2020 год в Омской области зафиксировали всего 16 случаев бешенства. В 2021 менее чем за два месяца выявили уже 8 случаев.