«Хулиганы зрения лишают!»: Омичка поссорилась с коллегой и чуть не выбила ему глаз ложкой

После конфликта с женщиной ее коллега угодил в больницу. Фото: Тимур ХАНОВ

Практически травму на производстве получил 29-летний житель Большеуковского района. Работник частного предприятия по переработке угля пострадал от рук разъяренной коллеги.

37-летняя темпераментная женщина в пылу ссоры кинула в оппонента металлической ложкой и чуть не лишила его зрения.

Мужчину доставили в местную ЦРБ с контузией глазного яблока. В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские, сообщает пресс-служба областного УМВД.