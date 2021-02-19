В Омске после продолжительной болезни скончался анестезиолог-реаниматолог

Скончался еще один опытный омский врач. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения

В Омске скончался еще один квалифицированный медик. После продолжительной болезни ушел из жизни анестезиолог-реаниматолог Александр Проноза на 42 году жизни. Он трудился в гинекологической больнице более 22 лет.

- Александр Валентинович жил яркой жизнью, всегда имел активную жизненную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, оптимизм, высочайший профессионализм. Александра Валентиновича глубоко уважали и ценили все, кто хоть раз встречался с ним в жизни, за его лучшие, из человеческих и профессиональных, качества. Светлая память об Александре Валентиновиче навсегда останется в наших сердцах, - говорит о коллеге главный врач больницы Ольга Богданова.

На этой неделе стало известно о гибели еще двух врачей.