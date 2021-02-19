Мэр Омска отправилась на ночную прогулку по нечищеным улицам города

мэр Омска решила посмотреть на город после снегопада без сопровождающих. Фото: Олег Укладов

Сегодня ночью Омск накрыла настоящая снежная буря, сильная метель долго не прекращалась, намело огромные сугробы. Посмотреть на последствия снегопада сегодня решила и мэр Омска Оксана Фадина. Она села за руль и сама прокатилась по улицам без сопровождения подчиненных.

Мэр самостоятельно выехала на улицы города после снегопада. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

- Омск. Метель. Мой «зверь»…и я. Люблю его. Как два бродяги. Объездили весь город. Особенно интересно в ночи…дождь и метель не помеха, - написала в своем инстаграме Оксана Фадина.

Мэр выложила только сторис с ночного объезда, и пока более подробно о своих впечатлениях не рассказывала. На фото видно, что дорога, по которой едет мэр, еще не почищена. Судя по всему, фото было сделано на Левобережье.