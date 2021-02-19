Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Мэр Омска отправилась на ночную прогулку по нечищеным улицам города

Снегопад не стал помехой для Фадиной
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
мэр Омска решила посмотреть на город после снегопада без сопровождающих.

мэр Омска решила посмотреть на город после снегопада без сопровождающих.

Фото: Олег Укладов

Сегодня ночью Омск накрыла настоящая снежная буря, сильная метель долго не прекращалась, намело огромные сугробы. Посмотреть на последствия снегопада сегодня решила и мэр Омска Оксана Фадина. Она села за руль и сама прокатилась по улицам без сопровождения подчиненных.

Мэр самостоятельно выехала на улицы города после снегопада. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

Мэр самостоятельно выехала на улицы города после снегопада. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

- Омск. Метель. Мой «зверь»…и я. Люблю его. Как два бродяги. Объездили весь город. Особенно интересно в ночи…дождь и метель не помеха, - написала в своем инстаграме Оксана Фадина.

Мэр выложила только сторис с ночного объезда, и пока более подробно о своих впечатлениях не рассказывала. На фото видно, что дорога, по которой едет мэр, еще не почищена. Судя по всему, фото было сделано на Левобережье.