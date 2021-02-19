Из-за ночной метели в Омске задержали два самолета

Накануне в Омске разыгралась непогода. Синоптики не зря предупреждали об опасностях дальних поездок. Весь день и всю ночь дул сильный ветер и шел снег. Дороги в городе замело, а из-за стихи не смогли вовремя приземлиться два самолета из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным онлайн-табло омского аэропорта рейс из северной столицы должен был прибыть в 4:20, но прилетел значительно позже, только в 6:30. Аналогичная задержка произошла с бортом из Москвы, он прибыл только в 2:52. Из-за этого значительно сдвинулось и время обратных вылетов.

Сейчас метель уже закончилась и оба самолета смогли без проблем вылететь обратно. Сейчас метель закончилась и рейсы выполняются по расписанию.