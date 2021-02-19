«Брат был веселым и неконфликтным»: Сестра омича, убитого за оскорбления в соцсетях, выступила в суде

Участие в судебном разбирательств сестре погибшего даётся нелегко. Фото: Анна МИКУЛА

В Омске начался суд над Павлом Кайлем, обвиненным в убийстве человека из-за перепалки в соцсетях. Мужчины повздорили в комментариях под постом с автоаварией. Онлайн-ссора перешла в реальную встречу. Кайль приехал на СТО, где работал Кобылко.

Но при личном общении конфликт между мужчинами разгорелся еще сильнее. В результате Павел выстрелил в грудь Дмитрию из привезенной с собой винтовки. Заряд прошел через легкое и сердце.

Потерпевший умер до приезда скорой. Нападавшему грозит до 15 лет колонии.

Сестра Дмитрия подробно рассказала, как узнала о смерти брата. Татьяна говорит, что он всегда был позитивным, много шутил. И родные очень удивились, когда узнали, что Кобылко вступил в подобную переписку.

– Позвонила мама и сказала: «Димка погиб!», – дрожащим голосом говорит в суде женщина. – Никаких подробностей не было. Тогда я зашла в интернет посмотреть сводки, кто и что пишет. Под ситуацию подходил единственный ролик в соцсетях. Я увидела СТО, в котором работает брат. К нему подъезжают два человека на темной иномарке. Они заходят внутрь и через 2 минуты буквально выходят, а за ними бежит человек с голым торсом и держится за грудь. Лица я не увидела, но по фигуре поняла: это наш Димка, я знала, что он работает именно в этом сервисе. Он что-то кинул в сторону этих людей и пошел обратно согнувшись.

– Каким человеком был ваш брат? – уточняет судья.

– Он, вообще, неконфликтный, поэтому мы все удивлены, что все это случилось. Веселый, доброжелательный. Наоборот, когда мы были подростками, всегда пытался разрешать конфликты. Вообще, всем помогал, рукастый был. Нашей сестре кровлю полностью сам заменил. Очень по нему скучаю. После случившегося почти не сплю. Постоянно езжу к нему на кладбище.