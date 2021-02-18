Адвокат экс-министра Солдатовой попытался оспорить заочный арест в омском суде

Адвокат Ирины Солдатовой хочет оспорить ее заочный арест в суде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске продолжается история с судебным иском к бывшему министру здравоохранения Ирине Солдатовой. Ее обвинили в закупке медтехники по завышенным ценам. Общий ущерб оценили в 105 миллионов рублей. Недавно омский суд заочно арестовал Солдатову.

Как рассказали в пресс-службе Куйбышевского суда, апелляционную жалобу об избрании меры пресечения для бывшей чиновницы планировали рассматривать еще 5 февраля. Но тогда заседание не состоялось из-за неявки адвоката. Новая дата заседания назначена 26 февраля.

По мнению стороны защиты, которым адвокат поделился с НГС55, следствие не предоставило четких доказательств аффилированности фирм, с которыми были заключены договоры.