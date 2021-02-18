Омичи жалуются на нападения бродячих собак

Почти в центре города стая бродячих собак покусала женщину. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня в соцсетях омичка рассказала о стае агрессивных собак, которые застали ее врасплох в районе городка Водников у магазина сети «Пятерочка».

- Укусили за ногу и порвали одежду (пуховик и штаны).Помог от собак отбиться мужчина. Будьте осторожны, собаки очень агрессивны! – предупредила омичка в соцсетях.

В комментариях горожане согласились с тем, что отлов таких животных необходим. Один из комментаторов также пожаловался, что сотрудники отлова постоянно выкидывают собак из приюта в том же районе.

- Сам лично вижу постоянно как отловщики приезжают и выкидывают животных из приюта после кастрации у нас на районе. Собак уже тьма, и не кого не волнует, что бездомные собаки организовывают стаи и нападают на людей из-за голода, - написал один из местных жителей.

В мэрии, видимо, обратили внимание на проблему, потому что уточнили у омичей точный адрес, где все происходило.