В Омске поймали автомойщика, катавшегося на чужой машине

Омич не успел далеко уехать на угнанном автомобиле. Фото: Евгений РУМЯНЦЕВ

Минувшей ночью на улиц Карла Маркса сотрудники ДПС остановили для проверки водителя «Тойоты Аурис». Автомобиль двигался странно, поэтому полицейские обратили на него внимание. За рулем оказался пьяный 26-летний омич. У него не оказалось водительского удостоверения и документов на машину. Полицейские выяснили, что автомобиль задержанному не принадлежит.

Оказалось, он работает на автомойке, куда иномарку отдал хозяин. После того, как омич закончил мыть автомобиль, он решил немного прокатиться по ночному городу, так как ключи у него были. Проехал он действительно немного, полицейские задержали его в 1,5 километрах от мойки. Автомобиль вернули владельцу, а на автомойщика завели уголовное дело, уточнили в пресс-службе УМВД. Также молодому человеку придется отсидеть 10 суток за вождение в нетрезвом виде.