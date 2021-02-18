Омичи будут выбирать объекты благоустройства по-новому

Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» запускают общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Цель запуска новой платформы – максимально упросить участие граждан в жизни города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения. Платформа станет всероссийским порталом с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе. Голосование по ним во всех субъектах пройдет в течение одного месяца — с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий на следующий год.

«В 2020 году доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, превысила плановый показатель в 12% и составила 13,4%. Регионы активно работали по этому направлению, но нам важно централизовать процесс вовлечения, сделать его более доступным, особенно учитывая, что в этом году мы планируем достичь вовлеченности 15% граждан. Общероссийская платформа, которая запускается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», будет по-настоящему прозрачным механизмом. Она упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей», — заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Омской области онлайн-голосование на единой федеральной онлайн-платформе будет проходить за объекты благоустройства в Калачинске, Исилькуле и Таре. В Исилькуле для благоустройства в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут предложены пешеходные зоны по ул. Ленина и Партизанская, в Таре – сквер Ермака, а также пешеходные зоны по ул. Ленина от пер. Спартаковский до ул. 40 лет ВЛКСМ и от пер. Спартаковский до дома № 98. В Калачинске предстоит голосование по четырем объектам – пешеходная зона по ул. Вокзальной и ул. 30 лет Победы, пешеходная зона по ул. Калачинской, пешеходная зона по ул. Черепова и пешеходная зона по ул. Смирнова (от ул. 70 Бригады до ул. Фрунзе).

В Омске планируется провести онлайн-голосование на платформе за дизайн-проекты общественных территорий во всех пяти округах. Омичам предстоит выбрать дизайн-проекты благоустройства территории вдоль улицы Моторной и проспекта Сибирского, сквера им. Панфилова, городского сада в границах ул. Броз Тито – пр. К. Маркса – ул. Короленко – ул. Ленина, сквера «Старозагородная роща» и площади Лицкевича.

Работа платформы будет устроена следующим образом. После регистрации через «Госуслуги» или социальные сети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Будет работать и мобильная версия.

Разработкой платформы и её оператором выступит АНО «Диалог Регионы», которая уже запустила в субъектах Центры управления регионом (ЦУР) и системы «Инцидент Менеджмент», направленные на сбор отзывов граждан о существующих проблемах и способствующие более оперативным ответам на запросы жителей в социальных сетях.

«В 2020 году, с учётом всех ограничений, очень многие активности перешли в онлайн. И мы понимаем всю важность возложенной на нас задачи — вовлечение жителей в процесс отбора территорий на благоустройство тоже может и должно быть дистанционным. Поэтому запуск платформы, которая позволит наладить онлайн-сбор мнений по городской среде, — это ключевой для нас проект в этом году. Мы хотим сделать так, чтобы платформа стала единой базой знаний для всей страны. По сути, это будет архив, в котором можно будет посмотреть, что было сделано, что будет, как идет этот процесс», — рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский.